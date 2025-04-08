МИД заявил об отсутствии обязательств прийти на помощь Ирану при атаке США

Замглавы МИД РФ Руденко: Россия не обязана прийти на помощь Ирану при атаке США

Россия не обязана прийти на помощь Ирану в случае атаки США, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Его цитирует ТАСС.

«В случае такого сценария Россия не обязана оказывать военную помощь», — объяснил дипломат, подчеркнув, что подписанный Ираном и Россией Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не является соглашением о военном союзе.

По словам дипломата, начало военного конфликта между Ираном и США грозило бы печальными последствиями для ближневосточного региона. «Нам не хотелось бы, чтобы Россия была втянута в разруливание еще одного конфликта. Но тем не менее, действительно, такие возможности есть», — заметил он.

17 января Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали в Москве договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам лидеров обеих стран, соглашение охватывает такие сферы, как оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также борьба с терроризмом во всем мире.