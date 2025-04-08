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15:28, 8 апреля 2025Экономика

Москвичей-миллионеров подсчитали

Henley & Partners: Количество миллионеров в Москве упало до 30 тысяч человек
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве с 2014 по 2024 год количество долларовых миллионеров упало на 25 процентов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на рейтинг, составленный консалтинговой компанией Henley & Partners.

К 2025 году число москвичей с состоянием, превышающим миллион долларов, достигло 30 тысяч горожан. Если сравнивать с прошлым годом, то их количество упало на 300 человек. А вот долларовых миллиардеров в столице как было, так и осталось — 23 человека. Кроме того, в Москве насчитали 178 граждан с состоянием свыше 100 миллионов долларов. В прошлом году речь шла о 207.

В рейтинге Forbes Россия заняла пятое место по числу новичков-миллиардеров. За год список пополнился 15 новыми миллиардерами из России. На первом месте по количеству новичков расположились США, на втором — Германия, а на третьем — Китай.

Самым богатым человеком в мире оказался глава Tesla и американского ведомства по повышению эффективности правительства США Илон Маск. Его состояние оценили в 342 миллиарда долларов.

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