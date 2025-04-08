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07:52, 8 апреля 2025Силовые структуры

Москвичка доверилась незнакомцам в Telegram и потеряла миллион рублей на Binance 

В Москве женщина потеряла миллион рублей на Binance, доверившись незнакомцам
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Москве 39-летняя местная жительница отдала мошенникам миллион рублей на онлайн-платформе Binance. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным информатора, в феврале потерпевшая познакомилась в Telegram с мужчиной, который предложил ей повысить доход. После этого женщине написал знакомый этого приятеля и предложил заработать деньги на онлайн-платформе.

Москвичка поверила незнакомцам и потеряла 990 тысяч рублей. Возбуждено дело по статье 159 (Мошенничество) УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа.

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