Москвичка доверилась незнакомцам в Telegram и потеряла миллион рублей на Binance

В Москве женщина потеряла миллион рублей на Binance, доверившись незнакомцам

В Москве 39-летняя местная жительница отдала мошенникам миллион рублей на онлайн-платформе Binance. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным информатора, в феврале потерпевшая познакомилась в Telegram с мужчиной, который предложил ей повысить доход. После этого женщине написал знакомый этого приятеля и предложил заработать деньги на онлайн-платформе.

Москвичка поверила незнакомцам и потеряла 990 тысяч рублей. Возбуждено дело по статье 159 (Мошенничество) УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи по подмене номеров для мошенников из-за рубежа.