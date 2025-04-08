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13:58, 8 апреля 2025Бывший СССР

На Украине назначили ответственного за азартные игры

Гончаренко: На Украине главой агентства «ПлейСити» назначили Геннадия Новикова
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Правительство Украины назначило главу агентства по контролю за игорным бизнесом «ПлейСити». Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Кабмин назначил Геннадия Новикова главой Государственного агентства Украины "ПлейСити"», — говорится в публикации.

Агентство «ПлейСити» было создано в конце марта вместо упраздненной после скандала Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Его деятельность будет курировать министр цифровой трансформации Украины.

В декабре 2024 года на Украине задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого. Он подозревается в поддержке деятельности на территории Украины российского онлайн-казино.

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