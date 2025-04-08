Найден способ замедлить старение без таблеток

Biomolecules: Практика трансцендентальной медитации замедляет старение организма

Многолетняя практика трансцендентальной медитации может не только снижать уровень стресса, но и замедлять биологическое старение. Об этом говорится в исследовании ученых из Международного университета Махариши, опубликованном в журнале Biomolecules.

Исследователи сравнили состояние организма у людей, практикующих трансцендентальную медитацию на протяжении 12 и 40 лет, с теми, кто не занимается медитацией. У долгосрочных практиков оказались ниже уровни гормона стресса кортизола, а также снижена активность генов, связанных с воспалением, метаболическими нарушениями и старением.

Кроме того, у опытных практиков выявили лучшие показатели когнитивных функций: их скорость обработки информации оказалась сопоставимой с результатами молодых людей. По данным электроэнцефалографии, медитирующие пожилые люди показали более высокий уровень интеграции мозга — это означает лучшую концентрацию, устойчивость внимания и реакцию.

Впрочем, ученые отмечают, что результаты не доказывают прямую причинно-следственную связь. Возможно, люди, регулярно занимающиеся медитацией, в целом более внимательны к своему здоровью. Однако совокупность данных говорит о том, что длительная практика трансцендентальной медитации действительно может стать инструментом замедления старения и защиты мозга.

Ранее, в апреле 2025 года, канадские специалисты выяснили, что недельный курс холодных ванн может замедлить старение. Многократное погружение в холодную воду активирует в организме механизм самоочищения, который помогает избавляться от поврежденных и устаревших компонентов клеток.