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12:18, 1 апреля 2025Наука и техника

Найден простой способ замедлить старение

Advanced Biology: Недельный курс ледяных ванн активирует механизм аутофагии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Logan Stone / Unsplash

Недельный курс холодных ванн активирует в клетках процесс самоочистки и может стать новым способом замедления старения. Канадские ученые обнаружили, что многократное погружение в холодную воду активирует в организме механизм аутофагии — клеточного самоочищения, которое помогает избавляться от поврежденных и устаревших компонентов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Оттавы. Результаты опубликованы в журнале Advanced Biology.

В исследовании участвовали десять здоровых мужчин, которые ежедневно по часу погружались в воду температурой 14 °C. Ученые отслеживали изменения белков в крови, отвечающих за реакцию на клеточный стресс. Уже к четвертому дню наблюдалось снижение уровня белка p62, накапливающегося при нарушении аутофагии. К седьмому дню его концентрация продолжила падать, а признаки активной клеточной «очистки» усилились.

Одновременно сохранялась повышенная активность фермента каспазы-3, связанного с механизмом апоптоза — контролируемой клеточной гибели. Это говорит о том, что организм параллельно устранял клетки, не подлежащие восстановлению.

Авторы считают, что многократное воздействие холодом может повышать устойчивость клеток к стрессу и быть полезным при хронических заболеваниях и возрастных изменениях. Они подчеркивают, что дальнейшие исследования должны охватить более широкую выборку и включать женщин.

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