Названа опасность популярного на завтрак блюда

Хирург Умнов предупредил о риске диабета из-за бутербродов с колбасой на завтрак

Употребление бутербродов с колбасой чревато развитием сахарного диабета, заявил хирург Александр Умнов. Медик в ходе беседы с изданием NEWS.ru также назвал другие заболевания, к которым может привести это популярное у россиян на завтрак блюдо.

Как пояснил Умнов, колбаса представляет собой фарш с солью, который подвергся обработке. Присутствующие в продукте жировые вкрапления приводят к повышению уровня холестерина в крови, что чревато возникновением заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также такой завтрак увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета, добавил доктор.

Врач предупредил, что колбаса представляет опасность еще и из-за наличия в ней множества добавок. Так, специи приводят к раздражению стенок желудочно-кишечного тракта, а соль — к повышению артериального давления и проблемам с почками. При этом, как подчеркнул Умнов, самая дешевая колбаса производится с использованием мяса механической обвалки, то есть там присутствуют рога, копыта и хрящи, а такая смесь может привести к мочекаменной болезни.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург посоветовал не употреблять некоторые продукты на завтрак. По его словам, утренний прием пищи не должен включать каши быстрого приготовления, поскольку там содержится большое количество сахара.