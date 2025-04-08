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15:02, 8 апреля 2025Мир

Названа вероятность заключения мира Россией и Украиной

Goldman Sachs: Вероятность заключения мира между РФ и Украиной составляет 70 %
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вероятность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной составляет около 70 процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на записку для клиентов инвестбанка Goldman Sachs.

«Наше моделирование показывает, что текущая рыночная цена мирного соглашения выросла с менее чем 50 процентов до выборов в США до примерно 70 процентов в настоящее время», — говорится в документе.

Как отмечает инвестбанк, данный показатель, тем не менее, ниже пикового значения в 76 процентов, зафиксированного в феврале 2025 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, США и Украина близки к договоренностям касательно украинского конфликта. Однако он подчеркнул, что в течение последней недели ситуация несколько ухудшилась, так как участились бомбардировки, и это вызывает у него беспокойство.

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