Один человек погиб при атаке ВСУ на город в ДНР

При атаке ВСУ на Горловку погиб один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Жертвой атаки стал один человек, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

«В результате сброса ВОП [взрывоопасного предмета] с БПЛА [беспилотного летательного аппарата] на автомобиль погиб один человек (анкетные данные устанавливаются)», — указывается в сообщении.

Кроме того, в городе зафиксированы и другие сбросы. Так, в 22:05 мск дрон-камикадзе ВСУ атаковал гражданский автомобиль, а в 22:55 мск — гражданский автомобиль и многоквартирный жилой дом.

Ранее ВСУ атаковали село Борки в Белгородской области. Тогда пострадали два 16-летних подростка. Их госпитализировали.