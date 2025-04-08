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14:16, 8 апреля 2025Ценности

Популярный в 2000-х аксессуар вновь стал трендом

Vogue: Популярные в 2000-х годах широкие ремни вновь стали трендом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Mauricio Santana / Getty Images

Один популярный в 2000-х годах аксессуар вновь стал трендом. Соответствующий материал появился на сайте французской версии журнала Vogue.

Речь идет об огромных ремнях, которые не предназначены для поддержки брюк и выполняют функцию декора. В прошлом подобные широкие изделия предпочитали многие знаменитости, в том числе певицы Эми Уайнхаус, Бейонсе и Рианна и светская львица Пэрис Хилтон.

В настоящее время данный предмет гардероба включили в новые коллекции известные бренды. Среди них — Balmain, Chloe и Saint Laurent. Манекенщицы на показах указанных марок носили пояса на талии или бедрах и сочетали с брюками и блузками, а также надевали поверх шуб.

Ранее в апреле сообщалось, что популярные в 2000-х годах рваные джинсы также вернулись в моду благодаря известным брендам.

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