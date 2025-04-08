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01:00, 8 апреля 2025Ценности

Певица Кеша без штанов раздвинула ноги перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kesha

Американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, приняла участие в откровенной съемке для журнала Paper. Соответствующая публикация появилась на странице глянца в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница запечатлена на одном размещенном снимке в топе, украшенном объемным металлическим орлом, шубе с леопардовым принтом, черных трусах, красных сетчатых колготках и меховых сапогах. Она позировала перед камерой без штанов, сидя в кресле с широко раздвинутыми ногами.

Кроме того, представители журнала поделились кадром, на котором знаменитость предстала в голубом прозрачном комбинезоне, оформленном кружевами.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Кеша в обнажающем ягодицы наряде потеряла туфли на красной дорожке.

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