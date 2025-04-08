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15:06, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

Польский комик высмеял живущих в стране эмигрантов из России и с Украины

Польский комик Белецки высмеял эмигрантов из России, покупающих документы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский стендап-комик Роберт Белецки высмеял российских и украинских мигрантов, покупающих официальные документы. Видео с выступлением юмориста доступно на YouTube-канале lokal.

«Я постоянно от вас, дорогие мигранты, *** [обалдеваю]. Это не так просто — жить в этой стране, окруженной вами», — посетовал комик.

Он объяснил, что состоит в чатах, где общаются эмигранты из России и с Украины. По его словам, в этих чатах они пытаются купить дипломы о высшем образовании, медицинскую страховку, вид на жительство, сертификаты о знании польского языка и другие документы.

Белецки добавил, что не планирует жаловаться на увиденное в миграционную службу, так как считает некоторых людей из этих чатов своими друзьями.

Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала, как в Европе относятся к россиянам. Она заявила, что никогда не сталкивалась с предвзятым отношением к себе из-за национальности.

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