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13:59, 8 апреля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение до 11 апреля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 8 по 11 апреля местами в Кубани (исключая Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и муниципальное образование город Сочи) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

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В связи с этим на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Северной Осетии. Спасатели отметили, что 8 апреля в горах республики будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

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