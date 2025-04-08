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05:19, 8 апреля 2025Экономика

Россиянам обещали дважды повысить пенсии в 2026 году

Депутат Госдумы Гаврилов обещал россиянам дважды повысить пенсии в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал, каким будет реальный размер индексации пенсий в 2026 году. Его слова приводит ТАСС.

Депутат объяснил, что с 1 января 2026 года начнет действовать механизм двойной индексации страховых пенсий. Он подразумевает пересчет выплат в феврале с учетом инфляции и прибавку в апреле с учетом средств в Соцфонде России. Если средние зарплаты превысят уровень инфляции, Гаврилов допустил дополнительную прибавку.

Так, если в 2025 году россиянин получает страховую пенсию в объеме 23 тысячи рублей и инфляция достигнет пяти процентов, то с февраля 2026 года сумма выплат способна вырасти до 24 150 рублей.

Ранее Соцфонд назвал три условия для назначения пенсии. Так, претендующий на назначение выплаты гражданин должен достичь установленного возраста для выхода на пенсию — для мужчин это 64 года и старше, для женщин — 59 лет и старше.

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