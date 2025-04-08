Россияне изменили отношение к депозитам в зарубежных банках

ЦБ: Депозиты россиян в иностранных банках сократились на триллион рублей

По данным на 1 марта 2025 года депозиты граждан России в иностранных банках достигли семи триллионов рублей. Об этом сообщило агентство Frank Media со ссылкой на материалы Центрального банка РФ.

С начала года данное значение уменьшилось больше чем на триллион рублей, дойдя до уровня последнего летнего месяца прошлого года. Февральское снижение оценивается в 10 процентов.

Отмечается, что интерес россиян к размещению денег в зарубежных кредитных организациях падает. Так, в 2022 году было переведено чуть больше двух триллионов рублей. В 2023 году этот показатель упал на 57 процентов, а в 2024 году — еще на 28 процентов.

Кроме того, если в январе-феврале 2024 года граждане РФ перевели на свои депозитные счета за границей 153,7 миллиарда рублей, то за два первых месяца этого года только 42,7 миллиарда.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что рублевый банковский депозит — это самый выгодный способ хранения сбережений. По крайней мере до тех пор, пока ключевая ставка не пошла вниз. Кроме того, он призвал присмотреться к облигациям компаний с хорошим рейтингом.