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06:31, 4 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали самый выгодный способ хранения сбережений в 2025 году

Экономист Абрамов: Рублевый банковский депозит — выгодный способ хранения денег
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Рублевый банковский депозит — это самый выгодный способ хранения средств, пока ключевая ставка не начала снижаться, сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Об этом экономист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что такой (самый выгодный — прим. «Ленты.ру») вариант — это рублевый банковский депозит до того момента, пока ставки не начнут снижаться, прежде всего ключевая. Второй вариант — некоторые выпуски облигаций с хорошим рейтингом компаний тоже могут представлять интерес», — назвал способы Абрамов.

Также экономист рассказал, что те граждане, которые готовы рискнуть, могут приобрести ОФЗ с постоянным доходом, например, десятилетние. Он объяснил, что такие облигации будут себя хорошо проявлять при снижении процентных ставок.

«Если россияне боятся, что мир настигнет рецессия, снижение спроса на энергоносители, которые Россия экспортирует, то в этом случае можно приобрести немного золота», — добавил Абрамов.

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Официальный курс рубля, установленный Банком России на 4 апреля, вырос к пережившему падение доллару и резко снизился к евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 17 копеек, до 84,38 рубля, а европейская поднялась на 1,96 рубля, до 93,16.

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