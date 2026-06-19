Названа причина гибели затонувшего батискафа с миллиардерами

Причиной гибели батискафа Titan с тремя миллиардерами на борту стали изъяны в конструкции

В Канаде опубликовали отчет о причинах гибели батискафа Titan, затонувшего в 2023 году с тремя миллиардерами на борту. Об этом сообщает издание The Guardian.

Расследование провел Совет по безопасности на транспорте Канады. Специалисты пришли к выводу, что причинами катастрофы были многочисленные изъяны в конструкции аппарата и особенности корпоративной культуры компании OceanGate, которая его построила.

По заключению авторов отчета, конструкция и испытания аппарата не соответствовали общепринятым инженерным практикам. Как оказалось, в OceanGate ограничились шестью испытаниями на макетах Titan, втрое уступающих ему по размерам, а сам батискаф почти не испытывали. Обычно в таких случаях проводят сотни и даже тысячи циклов испытаний.

Специалисты также обратили внимание на ряд случаев, когда аппарат мог получить повреждения. В частности, в 2022 году Titan столкнулся с носовой частью «Титаника», а спустя несколько дней при всплытии после другого погружения экипаж слышал громкий хлопок. Кроме того, батискаф почти год хранился под открытым небом.

За время работы OceanGate сотрудники, обладавшие компетенцией в определенных областях, покидали компанию или были уволены после того, как поднимали связанные с безопасностью вопросы или высказывали точку зрения, отличную от мнения генерального директора из отчета Совета по безопасности на транспорте Канады

В отчете упомянуты и другие проблемы. Среди прочего, материал, из которого был изготовлен Titan, незаметно накапливал повреждения после каждого погружения, а непроверенная акустическая система мониторинга дефектов, которая использовалась на аппарате, в решающий момент не сработала.

Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». На его борту находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле, уже совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.

Ранее сообщалось, что власти США опубликовали первые фотографии обломков батискафа Titan. Их сделали на четвертый день после крушения при помощи телеуправляемого подводного аппарата.