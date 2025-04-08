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12:20, 8 апреля 2025Россия

Российские чиновники отказали участнику СВО в льготах

В ЯНАО чиновники отказали участнику СВО в льготах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) чиновники отказали участнику специальной военной операции (СВО) на Украине в предоставлении льгот. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, речь идет о жилищно-коммунальной выплате для ветеранов боевых действий. Участник СВО обратился за льготой в департамент социальной защиты населения администрации Шурышкарского района и получил отказ.

В прокуратуру обратилась мать военнослужащего. Дело дошло до суда, который встал на сторону бойца. Чиновников обязали предоставить ему положенную по закону льготу.

Ранее в Оренбургской области чиновники отказали в получении жилья раненному на СВО сироте. Квартиру ему удалось получить по решению суда.

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