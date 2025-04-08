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13:03, 8 апреля 2025Россия

Российские солдаты начали зачистку в одном из сел Курской области

Российские войска начали зачистку в селе Гуево Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска начали зачистку в освобожденном от Вооруженных сил Украины (ВСУ) селе Гуево Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Север».

«В Гуево идет зачистка. В подвалах села бойцами 22-го полка обнаружено много БК натовского производства. Захвачены орудия и минометы», — сказал военнослужащий.

Он также рассказал, что, благодаря освобождению населенного пункта, Вооруженные силы (ВС) России получат возможности развивать наступление на Сумскую область Украины.

Ранее об освобождении села Гуево заявил проект военного блогера Михаила Звинчука «Рыбарь». По его данным украинское командование пыталось перебрасывать в район населенного пункта подкрепления из занятого ВСУ Горналя. Позднее информацию о взятии населенного пункта подтвердили в Минобороны России.

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