Российские власти решили посчитать многоквартирные дома

В России проведут инвентаризацию всех многоквартирных жилых домов

Российские власти решили пересчитать все многоквартирные дома в стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в кабмине.

Единый реестр появится благодаря поправкам в законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ», принятым 7 апреля. Проект приняли в первом чтении еще в 2017 году. Поправки 2025 года уточняют понятие «государственный учет жилищного фонда». Это деятельность по сбору, обобщению и систематизации информации о технических характеристиках и состоянии жилищного фонда, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и электронных паспортах многоквартирных и жилых домов.

В настоящее время информация о жилищном фонде находится в разных базах, поэтому точное число объектов недвижимости в стране неизвестно, данные могут дублироваться и быть неточными. По словам председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, изменения в законодательстве позволят начать восстановление госучета жилищного фонда.

В реестре будут данные о годе постройки, конструктивных особенностях здания, степени износа, состоянии инженерных систем. В единую систему в том числе поступят данные о техническом состоянии многоквартирных домов по результатам их обследования для более эффективного проведения капитального ремонта. Также в реестре будет информация об аварийности домов.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать владельцев квартир в исторических зданиях следить за поддержанием этих объектов культурного наследия в надлежащем техническом состоянии.