Российского хирурга оштрафовали по делу о мошенничестве

В Кургане суд оштрафовал сосудистого хирурга Руденко по делу о мошенничестве

Курганский городской суд оштрафовал на 200 тысяч рублей сосудистого хирурга Андрея Руденко по делу о мошенничестве. Об этом сообщает URA.RU.

Руденко признали виновным по части 3 статьи 159 («Мошенничество с использованием служебного положения») УК РФ, но оправдали по части 3 статьи 290 («Взяточничество с использованием служебного положения») УК РФ. Супруге хирурга вернут драгоценности, изъятые в ходе обысков. Хирург частично признал вину в финансовых махинациях, связанных с покупкой мебели для больницы.

Прокуратура требовала отправить врача в колонию на пять лет.

Ранее в Красноярском крае задержали главного врача медицинского учреждения за взятки на общую сумму более миллиона рублей.