«Ростех» предложил новую уголовную статью за «блок на негатив»

РБК: «Ростех» предложил сажать на срок до 10 лет за блок на негатив

Госкорпорация «Ростех» предложила ввести уголовную ответственность за так называемый блок на негатив, когда администраторы Telegram-каналов или СМИ требуют от известных личностей взятку за нераспространение негативной информации о них. Об этом сообщил РБК со ссылкой на знакомый с разработкой документа источник.

По данным издания, «Ростех» обратилась к главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву с предложением дополнить Уголовный кодекс и ввести ответственность за так называемый блок на негатив.

По информации РБК, госкорпорация предлагает ввести в качестве наказание ограничение свободы до двух лет, либо до трех лет со штрафом и лишением права занимать ряд должностей, арест сроком на три месяца, или обязательные работы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, если преступление совершили несколько человек, то в отношении них «Ростех» предлагает определить до четырех-пяти лет лишения свободы. Также, госкорпорация предлагает ввести обязательные работы на срок до пяти лет, арест на полгода или лишение свободы на десять лет в случаях, если негативную информацию использовали против несовершеннолетнего или, когда преступление совершила организованная группа со взяткой в особо крупном размере.

Ранее, Министерство юстиции (Минюст) предложило ввести уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне и иные акты осквернения памятников защитникам Отечества.