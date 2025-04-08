Россиянам разъяснили порядок оплаты новых электросчетчиков

Эксперт по ЖКХ Баталов: Замену электросчетчика оплачивает сбытовая компания

Расходы по замене электросчетчиков лежат на сбытовой компании. О поверке, обновлении, порядке оплаты телеканалу «360» рассказал эксперт в сфере ЖКХ АНО «Центр развития законодательства» Алексей Баталов.

Средний срок службы электросчетчика — 30 лет, однако за этот срок поставщик услуг должен произвести его поверку на предмет повреждений и неполадок. Для трехфазных счетчиков между поверками должно проходить 10 лет, для однофазных — 16 лет. О дате поверки и неисправностях счетчика компания сама уведомляет жильца по почте, через СМС или личный кабинет.

Ответственность за замену прибора учета лежит на энергопоставщике вне зависимости от того, стоит ли счетчик в подъезде или квартире. Собственнику придется платить в том случае, если срок эксплуатации прибора не истек, и время замены еще не подошло, а счетчик он меняет по собственной инициативе. Установка нового прибора учета с его покупкой обойдутся квартировладельцу минимум в пять тысяч рублей.

Ранее россиянам дали совет в случае, если управляющая компания не справляется со своими обязанностями. Прежде всего эксперты советуют проверить все коммунальные квитанции. После этого следует зафиксировать на камеру, где коммунальщики «сачкуют», и поднять вопрос смены УК на общем собрании жильцов.