Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:55, 8 апреля 2025Ценности

Сестра Бьянки Цензори показала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @angelinacensori

Младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя девушка позировала на размещенном кадре в длинной черной юбке с белым вышитым цветком. При этом она отказалась от бюстгальтера, демонстрируя обнаженную спину.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Родственница звезды собрала волосы в пучок и надела тонкую цепочку серебряного цвета. На снимке видно, что она лежит на кровати спиной к камере.

В феврале сестра Бьянки Цензори появилась на публике в худи с надписью на русском языке. Папарацци запечатлели девушку во время прогулки по улицам Мельбурна, Австралия.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военкор сообщил о «жесткой борьбе» с ВСУ в Курской области

    Мирные переговоры по Украине оказались под угрозой из-за позиции Европы

    ФСИН прокомментировала информацию о проводах Михаила Ефремова в колонии

    Двое детей заживо сгорели в российской пятиэтажке

    Дикий зверь попал на видео в российском заповеднике во время «разговора по телефону»

    Состояние Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов

    Медведев заявил о наивысшей степени угрозы ядерного конфликта

    В Москве резко вырос объем ультрапремиального жилья

    В Госдуме помогли участнику СВО избавиться от лишающего его денег статуса

    Superjet с российскими двигателями ПД-8 превысил высоту 11 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше