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12:00, 8 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Военный высказался о способе обороны ВСУ в Курской области

Военный эксперт Дандыкин: Эшелонированная оборона под Курском не поможет ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Эшелонированная оборона, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выстроить в Курской области, может не дать ожидаемых результатов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что создать линии обороны под постоянным огнем беспилотников будет непросто.

«Сейчас в районе Гуево идут тяжелые бои. Там высоты, поэтому все простреливается. ВСУ пытаются построить эшелонированную оборону в два-три яруса, и во многом это связано с происходящим в Сумской области — там под контролем российских военных уже находится большая площадь, чем у ВСУ в Курской», — сказал военный эксперт.

Он заметил, что местность в этом районе непростая для обеих сторон — лесистая и с перепадами высот, что осложняет и оборону, и атаку.

«Создавать оборону в две-три линии под огнем беспилотников непросто. Вместе с тем, местность там непростая, лесистая, так что противник будет прятаться. Но российские военные все равно справятся с этой задачей», — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону в Курской области у населенных пунктов Гуево и Горналь. ВС России, по последним данным, продолжают бои в лесных массивах и продвигаются в направлении государственной границы.

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