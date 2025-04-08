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16:57, 8 апреля 2025Россия

Стало известно о привозивших в Курскую область жен солдатах ВСУ

ТАСС: Бойцы ВСУ привозили в Курскую область жен
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) привозили в Курскую область жен и девушек. Об этом стало известно из рассказа жительницы села Гуево, передает ТАСС.

По ее словам, украинские солдаты привозили в приграничный регион своих женщин, чтобы те выбрали принадлежащие россиянам машины и технику, которую хотели бы себе присвоить.

«Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали — "Камазы", "Мазы", тракторы с ковшами груженые шли (...) У нашего управляющего колхозом была машина Niva, комбайнер работал, тоже машину купил. Они их [автомобили] вывезли, привезли жен или женщин, мол, выбирайте, какую машину, какого цвета хотите», — рассказала россиянка.

Ранее сообщалось о заходе в Курскую область банд мародеров. По некоторым данным, в их состав вошли украинцы, живущие в приграничной зоне рядом с российской границей.

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