Стало известно о романе Валиевой с 31-летним хоккеистом ЦСКА

Sport24: Фигуристка Валиева начала встречаться с хоккеистом ЦСКА Нестеровым

Журналистам Sport24 стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева начала встречаться с 31-летним защитником ЦСКА Никитой Нестеровым. Материал доступен на сайте издания.

По информации источника, пару заметили в московском ресторане. Кроме того, на одном из последних матчей ЦСКА фигуристка была замечена в футболке с фамилией хоккеиста на спине. При этом ни Нестеров, ни Валиева не комментировали появившуюся информацию.

Нестеров — капитан ЦСКА. В активе хоккеиста золото и серебро Олимпийских игр, а также бронза чемпионата мира в составе сборной России.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).