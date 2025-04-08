Стрелку из Мурманска предъявлено обвинение

СК: Стрелку из Мурманска предъявили обвинение по двум статьям

Жителю Мурманска, который обстрелял сотрудников правоохранительных органов с крыши многоэтажного дома, предъявили обвинение по двум статьям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и части 3, статьи 30, пункта «а, е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным ведомства, стрелок сейчас находится под охраной в тяжелом состоянии в больнице. У него ранены голова и левое бедро. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия и будет решен вопрос об его аресте.

Стрельба в Мурманске произошла вечером в воскресенье, 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а затем перенес огонь на прибывших на место сотрудников силовых структур.

В ходе штурма снайпер обезвредил 43-летнего стрелка. В его квартире следователи нашли и изъяли документы на огнестрельное оружие.

