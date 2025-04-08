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02:11, 8 апреля 2025Силовые структуры

Суд оштрафовал Telegram на несколько миллионов рублей

Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей за отказ удалить некоторые каналы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Суд в России оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей. Причиной стал отказ мессенджера удалить несколько каналов, сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, от Telegram потребовали удалить каналы, в которых содержатся призывы к терактам в России, а также к свержению власти в стране.

«Telegram Messenger Inc., являясь владельцем информационного ресурса, допустил неудаление в сети Интернет информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в материалах дела.

В частности, в некоторых каналах пользователей призывали к терактам на железнодорожном транспорте с целью помощи Вооруженным силам Украины. Также там содержались и призывы к участию в антиправительственных выступлениях.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram может грозить штраф в размере четырех миллионов рублей, если мессенджер не удалит запрещенные наборы стикеров.

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