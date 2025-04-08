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09:48, 8 апреля 2025Россия

Украина пыталась ударить по двум регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром во вторник, 8 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытки атаки были предприняты с 6:00 до 8:30 по московскому времени. Тогда два беспилотника над приграничными российскими регионами сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Под удар, по информации Минобороны, попали Курская и Белгородская область — там сбили по одному беспилотнику. Других подробностей о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 8 апреля ВСУ выпустили по России 23 беспилотника. Под удар так же попали Белгородская и Курская область.

ЖЗЛ
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