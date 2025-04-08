Украина за два часа попыталась ударить с воздуха по трем регионам России

Минобороны заявило об уничтожении семи беспилотников ВСУ над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа попытались ударить с воздуха по трем российским регионам. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 17:15 до 19:15 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников. Три из них уничтожены в Воронежской области, два — в Белгородской и еще два — над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым.

Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось о предотвращении ударов со стороны Украины по двум регионам в ночь на 8 апреля. Как сообщили в ведомстве, дежурные военные перехватили 23 беспилотных летательных аппарата. 19 дронов сбили в Курской области, еще 4 — в Белгородской.