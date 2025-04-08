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18:52, 8 апреля 2025Бывший СССР

Украинцы за рубежом столкнулись с проблемой при получении паспортов

МВД Украины: Из-за просроченных документов украинцы не могут получить паспорт
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

При наличии просроченных военных документов украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за рубежом, не имеют возможности получить новые паспорта. Об этом сообщило МВД Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещен в России; принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации «Мета»).

Ведомство рассказало, что проживающим вне Украины гражданам необходимо обратиться в центр государственного предприятия «Документ». В МВД также сообщили, что, если военно-учетные документы недействительны, работник предприятия сообщит об отказе в оформлении паспорта. В таком случае украинцу будет необходимо обратиться в Министерство обороны Украины, заключило ведомство.

Ранее украинцам упростили получение документов за границей. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что мужчинам 18-60 лет за границей для оформления паспорта больше не нужно предъявлять военно-учетный документ.

До этого в Офисе президента Украины заявили о начале выдачи паспортов украинским мужчинам за границей. В государственной миграционной службе Украины отметили, что те, кто подал документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года, смогут получить их за границей без предъявления каких-либо дополнительных документов.

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