Поставки российской рыбы за рубеж упали

Росрыболовство сообщило о падении экспорта российской рыбы на 15 процентов

По итогам 2024 года экспорт российской рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов упал на 15 процентов, до 4,9 миллиарда долларов. Об этом на расширенном заседании коллегии Росрыболовства сообщил глава ведомства Илья Шестаков, передает РИА Новости.

В натуральном выражении поставки за рубеж упали с 2,5 миллиона тонн до 1,9 миллиона. Приводя эти цифры, Шестаков сослался на данные Росстата и Федеральной таможенной службы (ФТС).

По его словам, позитивным моментом стало расширение географии поставок российской рыбной продукции. В 2025 году приоритет в экспорте будет отдан продукции с высокой добавленной стоимостью.

Общий вылов водных биоресурсов снизился на 8 процентов, до 4,9 миллиона тонн в связи со слабыми результатами по лососевым. Также Шестаков подчеркнул, что потребление в стране увеличилось до 23,5 килограмма на человека в год, а самообеспеченность страны рыбной продукцией составила 138,4 процента.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что темпы роста доходов рыбодобытчиков резко замедлились. В 2024 году суммарная выручка рыбодобывающих предприятий выросла лишь на 1,8 процента, до 664 миллиарда рублей, при инфляции 9,52 процента.