В Белом доме объяснили оскорбление Маска в адрес советника Трампа

Левитт отреагировала на оскорбление Маска в адрес советника Трампа Наварро

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отреагировала на критику со стороны американского предпринимателя и главы Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска в адрес советника президента Дональда Трампа по торговле и производству Питера Наварро.

В ходе брифинга она отметила, что взгляды Маска и Наварро на торговлю и пошлины сильно отличаются. «Парни всегда будут парнями, и пусть они и дальше публично выясняют отношения», — добавила Левитт.

По ее мнению, эта ситуация указывает на то, что администрация Трампа — «наиболее открытая в истории».

Ранее Маск обвинил Наварро во лжи и назвал его идиотом. Таким образом он прокомментировал утверждение Наварро о том, что компания Tesla, принадлежащая Маску, закупает значительную часть комплектующих для электромобилей у зарубежных поставщиков. «Доля американских компонентов в автомобилях Tesla самая большая на рынке. Наварро глупее, чем мешок с кирпичами», — заявил предприниматель.