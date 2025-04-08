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21:12, 8 апреля 2025Мир

В Чехии высказались о переговорах Путина и Трампа

CA: Путин и Трамп могут вести переговоры, а Киев не может дать никаких гарантий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Россия, в отличие от Украины, может вести переговоры с США на равных. Об этом пишет политолог Петр Друлак в статье для чешского издания Časopis argument.

По его словам, если российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп достигнут какие-либо договоренности, то Москва их выполнит. «От (Президента Украины Владимира) Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей Трамп ничего подобного ожидать не может», — считает эксперт. По его словам, Киев готов пообещать все, что от него потребует Вашингтон.

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