Названа дата следующих переговоров России и США

Переговоры России и США ожидаются 10 апреля в Стамбуле

Второй раунд переговоров России и США по работе дипмиссий ожидается 10 апреля в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«На 10 апреля ориентир», — сказал собеседник агентства.

27 февраля состоялась встреча представителей России и США по проблемам работы посольств. Переговоры делегаций двух стран длились 6,5 часов.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что следующие контакты России и США состоятся в ближайшие дни. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что они будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий Москвы и Вашингтона.