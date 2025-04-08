В Эстонии рассказали о планах строительства «стены дронов» на границе с Россией

Err: Эстония продолжит искать средства на «стену дронов» на границе с Россией

Эстония не расстается с идеей возведения «стены дронов» на границе с Россией после того, как не смогла получить финансирование от Евросоюза. В департаменте полиции и погранохраны страны заявили, что это не помешает планам по реализации проекта, пишет издание Err.

Так, эксперт по развитию Департамента полиции и погранохраны Ханна Хейер указала, что отказ ЕС «не окажет существенного влияния». «Мы постоянно ищем различные возможности финансирования», — объяснила она.

Хейер заявила о наличии двух внешних фондов для разработки возможностей обнаружения и противодействия дронам, а также средств из госбюджета в размере 17 миллионов евро до конца 2027 года «Мы продолжим антидроновый проект, как и планировалось», — добавила она.

Как указала Хейер, антидроновая система будет выполнять несколько функций. «"Антидроновый заслон" — это проект по созданию возможностей для обнаружения и противодействия дронам на нашей восточной границе. (...) Наша первая амбиция — защищать и охранять объекты, находящиеся под надзором полиции в соответствии с постановлением правительства республики, от новых угроз, исходящих от дронов», — пояснила она.

Другое предназначение системы — борьба с преступностью. «Система будет также защищать и охранять эстонско-российскую границу от различного вида преступности, например контрабанды», — добавила эксперт.

Ранее стало известно, что из-за проблем с согласованием дополнительного бюджета правительство Эстонии не нашло средств на создание системы слежки за враждебными беспилотными летальными аппаратами (БПЛА).