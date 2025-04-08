В Кремле назвали условие переговоров с США по ядерному оружию

Песков: На переговорах с США нужно учитывать ядерное оружие других стран

На переговорах с США по контролю над вооружениями нужно учитывать также фактор наличия ядерного оружия других стран, которые являются союзниками Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наши эксперты говорили об изменившихся условиях, что в нынешней конфигурации, связанной с архитектурой безопасности, конечно же, абстрагироваться от ядерных потенциалов других стран невозможно и обсуждать можно только все в комплексе», — отметил представитель Кремля.

24 марта газета Financial Times (FT) сообщала, что ряд союзников США в Европе и Азии задумались о создании собственного ядерного оружия из-за политики президента Дональда Трампа и в том числе его подхода по урегулированию конфликта на Украине.

В частности, речь идет о таких странах, как Германия, Южная Корея и Япония, так как каждая из трех держав способна добиться создания оружия массового поражения сроком до двух лет. Однако в случае Берлина и Токио дискуссия ведется в максимально узких кругах, так как страны опасаются своей будущей репутации в случае создания такого оружия из-за фактора итогов Второй мировой войны.