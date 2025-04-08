В Кремле рассказали про работу России и США над нормализацией отношений

Песков: Россия и США прилагают усилия для нормализации отношений

Россия и США прилагают совместные усилия для нормализации отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Сейчас и Москва, и Вашингтон прикладывают изрядное усилие для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесен страшнейший ущерб в предыдущие годы во время предыдущей администрации в Вашингтоне», — рассказал представитель Кремля.

Ранее МИД Китая заявил, что Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений. По словам главы ведомства Ван И, шаги идут во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку.