В России работающий в поле трактор подорвался на мине и оказался полностью уничтожен

Белгородский губернатор Гладков: Работающий в поле трактор подорвался на мине

В Шебекинском округе Белгородской области работающий в поле трактор подорвался на мине и оказался полностью уничтожен огнем. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица. Он самостоятельно обратился в местную амбулаторию, где медики оказали ему необходимую помощь», — написал Гладков.

По его информации, мужчину, который получил травмы в районе села Мешковое, транспортируют в городскую больницу Белгорода. Других данных о его состоянии губернатор не привел.

Ранее похожий случай произошел в Курской области, где тракторист также подорвался на мине. Трактор во время вспашки поля наехал на взрывное устройство, пострадал 30-летний водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи доставили в больницу.