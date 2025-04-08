Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 8 апреля 2025Россия

В России работающий в поле трактор подорвался на мине и оказался полностью уничтожен

Белгородский губернатор Гладков: Работающий в поле трактор подорвался на мине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Шебекинском округе Белгородской области работающий в поле трактор подорвался на мине и оказался полностью уничтожен огнем. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица. Он самостоятельно обратился в местную амбулаторию, где медики оказали ему необходимую помощь», — написал Гладков.

По его информации, мужчину, который получил травмы в районе села Мешковое, транспортируют в городскую больницу Белгорода. Других данных о его состоянии губернатор не привел.

Ранее похожий случай произошел в Курской области, где тракторист также подорвался на мине. Трактор во время вспашки поля наехал на взрывное устройство, пострадал 30-летний водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи доставили в больницу.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде предсказали срок начала перемирия

    Полиция Вены начала расследовать десятки случаев осквернения могил

    Госдума приняла закон об освобождении от срочной службы некоторых россиян

    В России начали выращивать орхидеи в промышленных масштабах

    Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России

    Польский комик высмеял живущих в стране эмигрантов из России и с Украины

    Студент устроил стрельбу в российском колледже

    Названа вероятность заключения мира Россией и Украиной

    Обрушение мировых цен на нефть объяснили

    Женскую голову со следами укусов нашли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше