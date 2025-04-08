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07:39, 8 апреля 2025Наука и техника

Во Франции забеспокоились из-за российских ракет

Meta Defence: ПВО Европы как никогда уязвима перед российскими ракетами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Европейская система противовоздушной обороны (ПВО) как никогда уязвима перед российскими ракетами. Об этом написало издание из Франции Meta Defence.

Журналисты забеспокоились из-за российских ракет, поскольку ПВО Европы уступает им по многим важным показателям.

«Сегодня вооруженные силы стран Европы имеют на вооружении менее 50 зенитных батарей дальнего радиуса действия Patriot, SAMP/T и С-300, из которых только половина обладает противоракетным потенциалом против ракет малой дальности, таких как "Искандер-М"», — отмечается в материале.

Авторы статьи предполагают, что к 2029 году положение дел не изменится, поскольку лишь 35 процентов систем «земля-воздух» в ЕС являются европейскими.

Ранее Meta Defence оценило запасы российских ракет после специальной военной операции (СВО) на Украине. По версии журналистов, Россия накопит 3000 ракет «Искандер».

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