Боец ВС России Харам: Тяжелая американская техника затрудняет маневры ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют ограничения и проблемы с маневрами на пересеченной местности из-за характера поставляемой США бронетехники. Об этом рассказал офицер 114-й бригады ВС России с позывным Харам, передает РИА Новости.

«Хотя наша техника самая лучшая, она проходит, а вот американская — нет (...) Bradley грузнет на пахоте сразу, садится на пузо. (...) Танки Abrams и более скоростные тоже грузнут. Они тоже грузнут», — рассказах Харам.

По его словам, из-за того, что американская техника имеет небольшую проходимость, ВСУ перемещаются только на дорогах, особенно учитывая погоду в регионе.

Ранее появились кадры того, как российские военные уничтожили в Сумской области бронетранспортер (БТР) Stryker, переданный США ВСУ. Уточняется, что удар по американскому БТР был нанесен в районе населенного пункта Малая Рыбица.