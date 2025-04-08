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13:49, 8 апреля 2025Наука и техникаЭксклюзив

Сообщения о страхе Запада перед одним российским оружием объяснили

Военный эксперт Дандыкин: Западные ПВО не могут сбить «Авангард»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Страх Запада перед российским ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком объясняется тем, что это оружие практически невозможно сбить, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это гиперзвуковой блок, который летит на постоянно маневрирующей ракете. Его практически невозможно сбить современными средствами противовоздушной обороны (ПВО), — объяснил военный эксперт. — Но бояться "Авангарда" Западу не стоит, потому что он несет угрозу только тем, кто нападет на нашу страну».

Дандыкин подчеркнул, что «Авангард» является оружием обороны от внешних сил, а не нападения. Вместе с тем, он указал на достаточно агрессивную риторику некоторых европейских стран, что вызывает обеспокоенность.

«Франция — ядерная держава, и она стала слишком часто это подчеркивать, обещая взять всю Европу под свое крыло. Но их ядерный потенциал ничтожен в сравнении с российским», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее французское издание L-FRII заявило, что «Авангард» является угрозой для западных стран. Отмечается, что благодаря исключительной скорости и маневренности боевой блок способен преодолеть противоракетную оборону противника.

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