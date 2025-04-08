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11:22, 8 апреля 2025Наука и техника

Во Франции рассказали о пугающих Запад ракетах России

L-FRII: Российский комплекс «Авангард» — угроза для стран Запада
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком — это угроза для западных стран. Возможности пугающих Запад систем оценило французское издание L-FRII.

Отмечается, что благодаря исключительной скорости и маневренности боевой блок способен преодолеть противоракетную оборону противника. Аппарат запускают при помощи баллистической ракеты.

«Россия заявила, что эта ракета является самой быстрой в истории, и это необратимо представляет угрозу для Соединенных Штатов, Франции и западных стран», — рассказывает издание.

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Автор подчеркнул, что комплекс «Авангард» прошел многочисленные испытания перед вводом в эксплуатацию.

Первые испытания «Авангарда» состоялись в 2018 году. Носителем блока могут стать ракеты комплекса «Сармат». Считается, что мощность заряда одного боевого блока «Авангарда» составляет более 800 килотонн.

В декабре 2024 года полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что боевой блок «Авангарда» постоянно маневрирует, поэтому существующие комплексы противоракетной обороны не смогут его перехватить.

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