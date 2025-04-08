Жители одного города потеряли сон из-за загадочного серного смрада

BBC: В британском городе Кан жители потеряли сон из-за загадочного смрада

В Великобритании жители города Кан, графство Уилтшир, несколько месяцев страдают от загадочного серного запаха. Об этом пишет BBC News.

Странный смрад, похожий на запах тухлых яиц, газа и серы появляется над Каном по утрам. Он настолько сильный, что многие горожане потеряли сон. Обычно запах появляется в районе хозяйственного магазина, которым владеет Криста Филлипс, а затем распространяется по всему городу и даже по окрестным деревням. «Пахнет так, будто кто-то готовил на газе, но забыл его включить. Я проверяла, в нашем доме нет газа», — сказала британка.

Газовая компания проверила все трубы в городе, но утечек не нашла. По другой версии, запах может исходить из канализации, однако обслуживающая Кан фирма Wessex Water также отвергла этот вариант после инспекции.

В районе города находятся свалка и центр по переработке отходов, и многие жители уверены, что именно они являются источником смрада. Горсовет, получивший уже сотни жалоб от жителей, проверил предприятия и заявил, что они тоже ни при чем. Администрация Кана привлекла к расследованию Агентство по охране окружающей среды, однако пока никаких результатов нет.

В сентябре 2023 года сообщалось, что таинственный запах гниющего мяса и горелой рыбы не дает покоя жителям нескольких населенных пунктов в Великобритании. На смрад пожаловались обитатели Блэк-Кантри — области в районе города Вулвергемптон, графство Уэст-Мидлендс.