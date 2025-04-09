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13:51, 9 апреля 2025Культура

Директор Орбакайте высказался о позиции певицы по СВО

Директор Орбакайте Качан заявил, что не в курсе позиции певицы по СВО
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концертный директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что не знает ее позиции по специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит «Абзац».

«Я не в курсе ее позиции вообще. Она в Америке находится, а я здесь», — пояснил Качан. Представитель исполнительницы добавил, что не знает, оповещена ли Орбакайте об ультиматуме со стороны литовских властей.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что Орбакайте необходимо высказать свою позицию насчет СВО. По его словам, от этого зависит, разрешат ли ей провести на территории страны концерт, запланированный на 31 мая.

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