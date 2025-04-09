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10:00, 9 апреля 2025Экономика

Элитный особняк Ивлеевой купил популярный российский актер

Mash: Особняк Ивлеевой в Подмосковье приобрел актер Вдовиченков
Полина Кислицына (Редактор)
Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Элитный особняк блогерши Анастасии Ивлеевой в Подмосковье приобрел актер Владимир Вдовиченков. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет о недвижимости в коттеджном поселке «Старый свет» Истринского района, которая досталась звезде после развода с рэпером Элджеем. По информации источника, сделка состоялась в конце марта, дом был продан за 120 миллионов рублей.

Особняк площадью 364 квадратных метра, расположенный на участке в 15 соток, с гаражом на пять машин, изначально оценивался в 150 миллионов рублей, однако Ивлеевой пришлось значительно снизить стоимость объекта из-за долгов.

Ранее стало известно, что беременная блогерша Ида Галич вместе с женихом и детьми переехала в съемную квартиру из-за недостатка места в собственном жилье.

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