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10:34, 9 апреля 2025Россия

Грузовик с формой и маскировочными сетями для бойцов сгорел по пути в зону СВО

Грузовик с военной формой для бойцов из Пермского края сгорел по пути в зону СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Гуманитарный Центр Прикамья»

Грузовик с формой и маскировочными сетями для бойцов из Пермского края сгорел по пути в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили представители регионального гуманитарного центра в Telegram-канале.

Волонтеры пояснили, что колонна с грузом попала под атаку дронов. «Все, что собирали с таким трудом, сгорело», — говорится в посте организации. Подробности об атаке, ее координатах и возможных пострадавших не приводились.

В сгоревшем грузовике находились маскировочные сети, форма, обувь, генератор, дизельные обогреватели и квадрокоптер Mavic Pro. Все это собирали волонтеры и неравнодушные местные жители.

До этого стало известно, что ученикам школы в Биробиджане на уроке показали ролики из зоны боевых действий на Украине.

В образовательном учреждении тогда побывал боец спецоперации с позывным Special — оператор беспилотных летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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