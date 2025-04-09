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17:54, 9 апреля 2025Моя страна

Красноярцев напугал первый весенний гром

Жители Красноярска перепутали первый весенний гром со взрывом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Вечером 8 апреля на Красноярск обрушилась первая весенняя гроза с громом. Об этом пишет newslab.ru.

В городе начался сильный дождь, сопровождавшийся мощными раскатами грома, которые были слышны во всех районах города. Природное явление напугало многих красноярцев. Некоторые горожане даже перепутали гром со звуками взрывов.

Своими опасениями горожане делились друг с другом в соцсетях. Однако потом молнии на небе стали заметными, и стало ясно, что причина грохота — погода. При этом синоптики не прогнозировали грозу.

Сейчас в городе идет мокрый снег, температура воздуха составляет плюс 4-6 градусов.

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