Красноярцев напугал первый весенний гром

Жители Красноярска перепутали первый весенний гром со взрывом

Вечером 8 апреля на Красноярск обрушилась первая весенняя гроза с громом. Об этом пишет newslab.ru.

В городе начался сильный дождь, сопровождавшийся мощными раскатами грома, которые были слышны во всех районах города. Природное явление напугало многих красноярцев. Некоторые горожане даже перепутали гром со звуками взрывов.

Своими опасениями горожане делились друг с другом в соцсетях. Однако потом молнии на небе стали заметными, и стало ясно, что причина грохота — погода. При этом синоптики не прогнозировали грозу.

Сейчас в городе идет мокрый снег, температура воздуха составляет плюс 4-6 градусов.

Ранее сообщалось, что жителей Владимирской области ждет редкое небесное явление и метеорный дождь. Необычное астрономическое явление — микролуние — жители российского региона смогут увидеть вечером 13 апреля.