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15:52, 9 апреля 2025Культура

Любовь американцев к ремейкам объяснили плохой памятью

Режиссер Игорь Угольников признал, что в России не прижилась мода на ремейки
Андрей Шеньшаков

Фото: freepik

Режиссер Игорь Угольников завил, что мода на создание ремейков в мировом кинематографе не прижилась в России. Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС.

По словам постановщика, у нас новые версии культовых картин не пользуются таким спросом, как в США, где их смотрят из-за короткой памяти американцев.

«Они все забывают, каждый новый фильм воспринимают по-новому. У нас память большая, мы помним изначальную картину, и новый вариант воспринимаем очень, скажем так, тревожно и с опаской», — сказал Угольников.

Также он добавил, что ремейки могут быть уместны, если создаются, чтобы привлечь молодых зрителей к просмотру оригинальных произведений.

Ранее стало известно, что зрителей возмутило участие в ремейке «Москва слезам не верит» сбежавшего в США актера.

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